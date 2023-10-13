Израиль сообщил о постоянной координации с Египтом и Иорданией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Валид Абу Хайя сообщил РИА Новости, что власти Израиля постоянно координируют с властями соседних Египта и Иордании

По его словам, целью авиаударов израильской армии является только борьба с палестинским движением ХАМАС.

«Целью Израиля является ослабление и ликвидация военного потенциала ХАМАС с тем, чтобы не допустить повтора событий, свидетелями которых мы стали в прошлую субботу», — отметил он.

Валид Абу Хайя уточнил, что координация с египетской и иорданской сторонами осуществляется на повседневной основе, подчеркнув, что Израиль с обеими странами имеет общие границы и мирные соглашения.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если будут созданы два отдельных государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС.