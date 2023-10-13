Эрдоган назвал условие завершения палестино-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и Палестиной может закончиться в том случае, если создадут два отдельных государства. Так сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Турецкий глава обратил внимание, что Запад тоже должен делать шаги для того, чтобы снизить зашкаливающую напряженность и эскалацию конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Позже Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что военные страны готовятся к следующим этапам войны против радикального палестинского движения ХАМАС.