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Запад восхитился темпами производства танков в России

Западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения

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РИА Новости

Потери бронетехники на поле боя не являются чувствительными для российской армии, поскольку промышленность России может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

В статье говорится, что за полгода российский оборонно-промышленный комплекс может собрать больше современных боевых машин, например, Т-90 «Прорыв», чем прислали Вооруженным силам Украины Запад за все время специальной военной операции.

Автор отмечает, что танкостроение Украины в это же время стоит на паузе. В публикации отмечается, что главное танковое производство республики, завод имени Малышева в Харькове, с 2009 года выпустило для нужд украинской армии только один новый танк, ремонтируя и восстанавливая при этом старые советские машины из собственных запасов и с баз хранения.

«Это сделало Украину полностью зависимой от зарубежных поставок, которые стали редкими в последнее время», — подчеркивает издание.

Обозреватель обращает внимание на то, что часть производственных помещений харьковского завода распродана под склады, магазины и офисы.

До этого сообщалось, что у российских танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появится специализированная защита от беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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