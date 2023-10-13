Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по израильскому городу Сдерот

«Бригады Аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, нанесли удар по городу Сдерот 50 ракетами, сообщается в Telegram-канале палестинской группировки.
Подчеркивается, что это сделано в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей.
Сдерот расположен в южной части Израиля. Он, как и Ашкелон, подвергается ежедневным обстрелам со стороны сектора Газа.
Накануне мэр Сдерота Алон Давиди объявил эвакуацию местных жителей.
В тот же день сообщалось, что из-за обстрела города боевиками ХАМАС четыре человека попали в больницу.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».
В ответ израильские Вооруженные силы объявили об операции против ХАМАС «Железные мечи».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.