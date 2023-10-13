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Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по израильскому городу Сдерот

ХАМАС нанесли массированный удар по Сдероту 50 ракетами

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Majdi Fathi/Global Look Press

«Бригады Аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, нанесли удар по городу Сдерот 50 ракетами, сообщается в Telegram-канале палестинской группировки.

Подчеркивается, что это сделано в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей.

Сдерот расположен в южной части Израиля. Он, как и Ашкелон, подвергается ежедневным обстрелам со стороны сектора Газа.

Накануне мэр Сдерота Алон Давиди объявил эвакуацию местных жителей.

В тот же день сообщалось, что из-за обстрела города боевиками ХАМАС четыре человека попали в больницу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ израильские Вооруженные силы объявили об операции против ХАМАС «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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