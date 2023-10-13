Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил о поражении десятков баз по запуску беспилотников в Газе. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Подчеркивается, что базы были размещены на крышах и внутри жилых домов.

»Террористическая организация ХАМАС использует граждан сектора Газа в качестве живого щита. <..> ЦАХАЛ продолжит интенсивную наступательную деятельность и до конца будет работать над уничтожением системы БПЛА ХАМАС», — говорится в сообщении израильской армии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.