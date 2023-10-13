Политолог: большинство офицеров ВСУ не являются украинцами

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал слова экс-премьера Украины Николая Азарова о том, что ВСУ испытывают острый дефицит офицеров. По словам эксперта, эта нехватка успешно замещается командирами из стран НАТО.

«Давно там нет как таковых чисто украинских граждан, там давно уже натовцы, американцы, британцы и даже шведы есть. Кого там только нет. И немцы, и французы там. До недавнего времени были там израильтяне, но они стали в связи с известными событиями оттуда убывать», — отметил Перенджиев.

Он не исключил, что малое количество украинских офицеров связано с тем, что они просто не востребованы, поскольку НАТО нужны в первую очередь солдаты.

Американский журнал Newsweek до этого писал, что военнослужащие одного из элитных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались участниками многочисленных внутренних конфликтов. По данным издания, в какой-то момент старшие офицеры указанного подразделения начали обвинять друг друга в неэффективном управлении войсками.

Ранее в ВСУ пожаловались на восприятие Западом боевых действий как видеоигры.