ХАМАС сообщил о запуске 150 ракет по израильскому городу

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что нанесло новые ракетные удары по израильскому городу Ашкелон. Об этом говорится в сообщении группировки в Telegram-канале.

«Бригады Аль-Кассам в настоящее время наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по оккупированному Ашкелону в ответ на перемещение и нападения на гражданское население», — говорится в заявлении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности еврейского государства постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.