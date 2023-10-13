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В Израиле прозвучали сирены

Армия обороны Израиля: в городе Ашкелон прозвучали сирены

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Erik Marmor/AP

В городе Ашкелон в Израиле прозвучали сирены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном.

До этого сообщалось, что режим воздушной тревоги вводили на территории израильского города Метула, который находится недалеко от границы с Ливаном.

Телеканал Al-Mayadeen также передавал, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и сообщили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В тот же день министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране режим ЧП.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна теперь в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС была названа «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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