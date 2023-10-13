Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Су-34 на Купянском направлении нанесли пять ударов по объектам ВСУ

МО РФ: Су-34 на Купянском направлении нанесли пять ударов по объектам ВСУ

На Купянском направлении самолеты Су-34 нанесли пять авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе по складу с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сообщению оборонного ведомства, артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад с боеприпасами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении.

11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и Водяное. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» успешно нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны украинской армии на Южно-Донецком направлении. При этом авиация и артиллерия оказали поддержку бойцам ВС РФ, принявшим участие в данной операции.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ в районе Авдеевки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий