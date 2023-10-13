Су-34 на Купянском направлении нанесли пять ударов по объектам ВСУ

На Купянском направлении самолеты Су-34 нанесли пять авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе по складу с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сообщению оборонного ведомства, артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад с боеприпасами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении.

11 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и Водяное. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» успешно нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны украинской армии на Южно-Донецком направлении. При этом авиация и артиллерия оказали поддержку бойцам ВС РФ, принявшим участие в данной операции.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ в районе Авдеевки.