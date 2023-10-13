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Украинские власти пожаловались, что граждане пытаются избежать мобилизации

Замглавы МО Калмыкова: сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, сейчас украинские власти прорабатывают изменения в нормативно-правовых актах, чтобы урегулировать этот вопрос.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров предупредил, что мобилизация на Украине будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет.

Он добавил, что минувшим летом Вооруженные силы Украины потерпели «стратегическое поражение», и теперь ряды ВС необходимо восполнять.

Также экс-премьер считает, что власти Украины собираются еще больше ограничить свободу СМИ в стране, чтобы граждане не знали «правды», репортерам уже запрещают на брифингах говорить «на деликатные темы».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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