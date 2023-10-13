Израильская военнослужащая: не верю что ЦАХАЛ мог «проспать» нападение ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не могла «проспать» нападение ХАМАС, поскольку несет дежурство круглосуточно и без выходных. Об этом заявила бывшая израильская военнослужащая, которая два года служила в секторе Газа. Ее слова приводит Tsargrad.tv. Собеседница допустила, что атаке противника мог посодействовать «кто-то изнутри».

«Наблюдатели сидят в бункере, четыре часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам из-за голубя, из-за аиста, который приблизился к забору, из-за таракана под забором — весь сектор вставал на уши. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек, и никто не обратил внимания», — задается вопросом военнослужащая.

Она подчеркнула, что внезапная атака ХАМАС стала настоящим шоком для жителей страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

13 октября Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

Ранее в Иране допустили появление других фронтов против Израиля.