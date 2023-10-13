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ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных

ХАМАС предложил обменять заложников-израильтян на женщин-заключенных

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Majdi Fathi/Global Look Press

Палестинская группировка ХАМАС предложила обменять женщин, отбывающих срок в израильских тюрьмах, на взятых в плен во время боевых действий израильтян, сообщает Hürriyet.

По информации автора статьи, в ХАМАС заявили, чтобы мировая общественность сообщает о том, что ХАМАС удерживает в плену женщин из разных стран, однако в израильских тюрьмах содержатся женщины, «чьи преступления неизвестны и которые не являются бойцами ХАМАС».

Организация внесла в предполагаемый план обмена около 5 тыс. мужчин и женщин. В ХАМАС также потребовали объявить о прекращении огня хотя бы на время обмена пленными.

10 октября представитель ХАМАС Али Бараке заявлял о намерении использовать захваченных в плен граждан Израиля в переговорах об освобождении арестованных в США палестинцев и содержащихся в израильских тюрьмах арабов.

В политбюро ХАМАС также заявляли, что организация поддерживает с Россией контакты по вопросу израильских пленных, имеющих второе российское гражданство.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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