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В Иране допустили появление других фронтов против Израиля

Глава МИД Ирана Абдоллахиан не исключил открытия других фронтов против Израиля

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Global Look Press

Вероятность открытия новых фронтов против Израиля все еще есть из-за его действий против палестинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время своего визита в столицу Ливана, пишет агентство IRNA.

Он отметил, что Израиль лишает крова нескольких тысяч жителей Палестины, отключает воду и электричество, а также приостановил поставку в сектор Газа продуктов питания и лекарств. Глава МИД Ирана назвал эти действия военными преступлениями.

До этого специалисты ближневосточного центра Le Beck предсказали Израилю очень длительный военный конфликт на пять фронтов. Эксперты указали на нападения со стороны Ливана, кроме того, они призывают не списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена.

Авторы статьи отмечают, что Иран и его партнеры создали из проблемы Палестины опору своей идеологии, поэтому сейчас не могут просто оставаться в стороне.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил о введении режима ЧП.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС называется «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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