Армия обороны Израиля поразила 750 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям на территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Отмечается, что среди пораженных целей — подземные туннели ХАМАС, военные склады и посты, а также дома высокопоставленных представителей группировки, которые, согласно ЦАХАЛ, используются как командные центры.

Также отмечается, что израильская авиация нанесла удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС.

Кроме того, был поражен объект на территории сектора Газа, который использовался для минометного обстрела Израиля.

До этого израильские военные предупредили, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС, в минувшие выходные напавшие на Израиль, скрываются в Газе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями. В ЦАХАЛ добавили, что в последующие дни продолжат активную деятельность в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.