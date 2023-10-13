На границе Ливана с Израилем прозвучали три взрыва

В окрестностях ливанского Дахира на границе с Израилем прозвучали три взрыва. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

До этого израильская система ПВО «Железный купол» выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура, расположенного на юге страны.

Накануне ливанские СМИ сообщали, что с территории Ливана в сторону Израиля выпустили три ракеты.

До этого начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что ливанской шиитской организации «Хезболла» не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.