Пять беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за минувшие сутки.

«В селе Стрелецкое сбит беспилотный летательный аппарат противника. В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Гладков также указал, что 12 октября украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Грайворонском городском округе. В Краснояружском районе на окраине села Теребрено также сбит БПЛА противника.

Поздним вечером 12 октября Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе.

До этого Гладков заявлял об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП. Он отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.