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В ЦАХАЛ сообщили, когда мирное население сможет вернуться в сектор Газа после эвакуации

ЦАХАЛ: мирное население сможет вернуться в сектор Газа после нового уведомления

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Mohammed Salem/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомила, что гражданские лица, перемещенные в результате эвакуации в целях безопасности, смогут вернуться в сектор Газа после нового уведомления. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Вы сможете вернуться в город Газа только после того, как будет сделано другое объявление, разрешающее это. Не приближайтесь к ограждению безопасности Государства Израиль», — говорится в заявлении.

Израильские военные предупредили, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС, в минувшие выходные напавшие на Израиль, скрываются в Газе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями.

В ЦАХАЛ добавили, что в последующие дни продолжат активную деятельность в секторе Газа и приложат все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной такую реакцию ООН.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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