Армия обороны Израиля объяснила призыв эвакуироваться для жителей Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила, что жителей сектора Газа призвали эвакуироваться на юг анклава в целях их собственной безопасности и защиты. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Террористическая организация ХАМАС вела войну против Государства Израиль, а город Газа является местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — заявили в ЦАХАЛ.

Израильские военные предупредили, что боевики ХАМАС скрываются в Газе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной такую реакцию ООН.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.