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В США удивились возможностям российского истребителя

MW: российский истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

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Павел Бедняков/РИА Новости

Американский журнал Military Watch признал, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи.

Издание отметило, что российский боевой самолет выделяется тем, что его можно применять в различных ситуациях реального боя. Однако вместе с этим истребитель отличается высокой дальностью стрельбы и широким арсеналом дальнобойных ракет.

Вообще, по мнению авторов журнала, Су-57 можно назвать единственным истребителем пятого поколения, который уже участвовал в реальных воздушных боях и наносил удары против полноценной армии.

Американские обозреватели отметили, что одним из главных преимуществ Су-57 можно назвать способность использовать ракету Р-37М, которая уже хорошо показала себя в зоне специальной военной операции (СВО). Истребитель может поражать цели на дистанции, которая превышает аналоги из США и Китая в два раза.

В журнале отметили, что истребитель может использовать различные ракеты вида «воздух-земля». Обозреватели предположили, что российский самолет даже сможет нести уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Ранее представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» дронов «Ланцет».

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