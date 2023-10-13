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МИД Австрии: Израиль, начав наземную операцию, может надолго застрять в Газе

В Австрии выразили обеспокоенность о перспективах наземной операции Израиля

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что последняя эскалация палестино-израильского конфликта может выйти за пределы текущей зоны конфликта и расшириться на два или три фронта. Она также выразила опасение, что, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то есть риск застрять там надолго, подобно ситуации на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

На Российской энергетической неделе Кнайсль заявила: «Если они отправятся в сектор Газа, что будет дальше? Застрять, как на юге Ливана, на десятилетия? Я не уверена, что Израиль решится на это».

Она также отметила, что конфликт может выйти за рамки текущей зоны и стать более сложным. Израильская армия планирует отправить пехоту в сектор Газа, что может осложнить ситуацию. Кнайсль предупредила о возможности появления двух или трех фронтов, включая стягивание вооружения на юге Ливана, со стороны Сирии и на Голанских высотах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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