Российская армия успешно отразила пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Его слова передает ТАСС.

«Сорваны и отражены пять атак», — сказал военный.

По его информации, это произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. В отражении нападений приняли участие артиллеристы, штурмовая и армейская авиация.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление.

10 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.

Ранее Россия поразила на Купянском направлении артиллерийскую систему из США.