ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская армия успешно отразила пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Его слова передает ТАСС.
«Сорваны и отражены пять атак», — сказал военный.
По его информации, это произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. В отражении нападений приняли участие артиллеристы, штурмовая и армейская авиация.
До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление.
10 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что артиллерия ВС РФ смогла поразить на Ореховском направлении пункты дислокации украинских военных, а также склады вооружения ВСУ.
Ранее Россия поразила на Купянском направлении артиллерийскую систему из США.