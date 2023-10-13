Для российской авиации создадут замену Ан-26 и Ан-72

Самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями станет заменой транспортных Ан-26 и Ан-72 в ВКС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

В публикации отмечается, что проект Ил-112В будет переработан, он получит новую маркировку — Ил-212. Самолет сохранит бортовое оборудование, авионику и фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема, отмечает источник.

Особенностью нового самолета будет установка двигателей над крылом, как у Ан-72 — это позволяет увеличить скорость набора высоты и одновременно обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

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