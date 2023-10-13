Резервисты армии Израиля жалуются на нехватку бронежилетов и шлемов

Резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) жалуются на дефицит качественной амуниции и бронежилетов. Об этом пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на опрос членов семей призванных на службу резервистов.

Они рассказали, что такая продукция в военных магазинах была распродана в первые дни призыва. Поэтому они самостоятельно занимаются поиском бронежилетов и шлемов с повышенным уровнем защиты, говорится в материале.

Согласно информации издания, некоторые открыли сборы средств для приобретения снаряжения. Сами закупки приходится производить в других странах.

В статье рассказывается, что ЦАХАЛ уже запустила горячую линию, по которой солдаты резерва смогут посоветоваться касательно недостающих предметов обмундирования и другим вопросам.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости перехода к политическим действиям для достижения мира.

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