Бывший премьер Израиля отказался обсуждать шансы на выживание детей в Газе

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился из-за вопроса журналиста телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, которые рискуют погибнуть из-за энергетической и водной блокады сектора Газа со стороны Израиля.
Британский журналист задал вопрос о новорожденных детях в инкубаторах и других уязвимых группах населения, которые могут погибнуть без обеспечения электроэнергией больниц.
«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — возмутился Беннет.
Он заявил, что Израиль якобы не наносит ударов по мирным жителям, а поставлять электроэнергию и воду в палестинские больницы может кто-то другой, а не Израиль. После чего у Беннета и ведущего произошла словесная перепалка, во время которой экс-премьер Израиля выкрикнул «позор вам».
Ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.