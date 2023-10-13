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Бывший премьер Израиля отказался обсуждать шансы на выживание детей в Газе

Экс-премьера Израиля Беннета возмутил вопрос о судьбе детей в секторе Газа

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился из-за вопроса журналиста телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, которые рискуют погибнуть из-за энергетической и водной блокады сектора Газа со стороны Израиля.

Британский журналист задал вопрос о новорожденных детях в инкубаторах и других уязвимых группах населения, которые могут погибнуть без обеспечения электроэнергией больниц.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — возмутился Беннет.

Он заявил, что Израиль якобы не наносит ударов по мирным жителям, а поставлять электроэнергию и воду в палестинские больницы может кто-то другой, а не Израиль. После чего у Беннета и ведущего произошла словесная перепалка, во время которой экс-премьер Израиля выкрикнул «позор вам».

Ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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