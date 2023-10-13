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Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с главкомом ВСУ

Глава КНШ ВС США Браун обсудил с Залужным российско-украинский конфликт

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Shannon Stapleton/Reuters

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении КНШ ВС США отмечается, что Браун и Залужный обсудили конфликт, а также обменялись взглядами и оценками ситуации.

«Председатель [КНШ ВС США] подтвердил незыблемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в публикации.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что между главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и властями страны произошел конфликт.

По словам Макгрегора, Залужному дали приказ замолчать после жалоб на проблемы в украинской армии — зарплаты военнослужащих и компенсации семьям солдат стараются прикарманить старшие командиры.

Он не исключил, что Залужному могли угрожать физическим устранением.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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