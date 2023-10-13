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В США рассматривают вариант отправить на Ближний Восток войска

Politico: США могут пересмотреть отказ отправлять войска на Ближний Восток

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Michal Dyjuk/AP Photo

США могут пересмотреть отказ отправлять войска на Ближний Восток, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

Мысль о пересмотре решения была высказана в связи с кризисом с захваченными ХАМАС заложниками.

«Администрация Байдена исключила отправку войск, в том числе сил специального назначения, в Газу в рамках попыток освободить находящихся там в заложниках американцев. Но это решение, о котором объявил высокопоставленный чиновник в Белом доме, может быть пересмотрено», — указано в сообщении.

В издании отмечают, что итоговый результат будет зависеть от уровня эскалации конфликта.

Ранее в США заявили, что не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по спасению израильских пленных.

Тем не менее американские эксперты консультируют израильтян, как действовать дальше. По оценкам чиновников, в настоящее время в заложниках у ХАМАС находится от 100 до 150 человек, включая пропавших без вести американских граждан.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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