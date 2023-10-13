В Китае рассказали о российской ракете, встревожившей Запад

На Западе встревожены испытаниями российской межконтинентальной ракеты глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет колумнист китайской газеты The Paper Тан Цзюнь.

По его словам, данная ракета «обладает большой способностью по стратегическому сдерживанию», а ее появление спровоцировало серьезное беспокойство в Соединенных Штатах и других западных государствах.

По оценке обозревателя, удачное испытание новой ракеты «деморализует противников» Российской Федерации.

Как ранее сообщал ТАСС, ракета комплекса является дозвуковой. Иными словами, траектория полета крылатой ракеты с учетом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования обеспечивает возможность преодоления рубежей систем противовоздушной и противоракетной обороны.

До этого в США заявили о неуязвимости российской ракеты «Буревестник».

Ранее стали известны подробности о российской ракете «Судного дня».