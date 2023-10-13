Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ считает, что арсеналы Франции практически истощились

Посол России во Франции считает, что Париж не сможет долго поставлять оружие ВСУ

close
100%
Shutterstock

Посол России во Франции Алексей Мешков считает, что Париж не сможет долго поставлять оружие Вооруженным силам Украины, сообщает газета »Известия».

«Во Франции сохраняется достаточно позитивное отношение к Украине, хотя, согласно опросам, поддержка в процентном отношении падает. <...> Порядка 50 процентов французов продолжают поддерживать идею поставок вооружений», — заявил Мешков.

Он отметил, что из-за масштабных военных поставок по всему миру и отправке специалистов французской армии для обучения и обслуживания может не хватить объемов вооружений для стабильной поставки на Украину.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий