Посол РФ считает, что арсеналы Франции практически истощились

Посол России во Франции Алексей Мешков считает, что Париж не сможет долго поставлять оружие Вооруженным силам Украины, сообщает газета »Известия».

«Во Франции сохраняется достаточно позитивное отношение к Украине, хотя, согласно опросам, поддержка в процентном отношении падает. <...> Порядка 50 процентов французов продолжают поддерживать идею поставок вооружений», — заявил Мешков.

Он отметил, что из-за масштабных военных поставок по всему миру и отправке специалистов французской армии для обучения и обслуживания может не хватить объемов вооружений для стабильной поставки на Украину.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.