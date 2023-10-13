Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании

По информации, представленной в отчетности Пентагона, Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании. Общая сумма контракта составляет около 380 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с опубликованной информацией, корпорация Lockheed Martin получила фиксированную стоимость контракта в размере 379,57 миллиона долларов. Этот заказ предусматривает производство и поставку восьми воздушных судов MH-60R правительству Испании.

Предполагается, что поставка вертолетов будет выполнена к марту 2027 года.

Ранее Пентагон заключил с военно-промышленными компаниями США Raytheon и Lockheed Martin два контракта на модернизацию и замену переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger на общую сумму более $730 млн. Стоимость соглашения с Raytheon на модернизацию и замену ракет Stinger составила $418,3 млн. Работы будут вестись в Тусоне, штат Аризона и завершатся 12 марта 2028 года.

Ранее в Пентагоне рассказали об условиях для Израиля по применению американского оружия.