Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании

Пентагон заключил контракт на поставку вертолетов для Испании за $380 млн

close
100%
Channi Anand/AP

По информации, представленной в отчетности Пентагона, Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство и поставку восьми многоцелевых вертолетов MH-60R правительству Испании. Общая сумма контракта составляет около 380 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с опубликованной информацией, корпорация Lockheed Martin получила фиксированную стоимость контракта в размере 379,57 миллиона долларов. Этот заказ предусматривает производство и поставку восьми воздушных судов MH-60R правительству Испании.

Предполагается, что поставка вертолетов будет выполнена к марту 2027 года.

Ранее Пентагон заключил с военно-промышленными компаниями США Raytheon и Lockheed Martin два контракта на модернизацию и замену переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger на общую сумму более $730 млн. Стоимость соглашения с Raytheon на модернизацию и замену ракет Stinger составила $418,3 млн. Работы будут вестись в Тусоне, штат Аризона и завершатся 12 марта 2028 года.

Ранее в Пентагоне рассказали об условиях для Израиля по применению американского оружия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий