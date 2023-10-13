ХАМАС при атаке пользовался подробными картами городов и баз Израиля

Боевики ХАМАС, вторгшиеся 7 октября в южные районы Израиля, имели при себе детальные карты населенных пунктов и военных баз страны. Такое мнение высказали обозреватели газеты The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на документы, обнаруженные в местах проведения атак.

В статье говорится, что в одном из них, датированном 15 июня 2023 года и помеченным «совершенно секретно», расписан план проникновения в кибуц Мефальсим неподалеку от сектора Газа. В документе также указана цель — захват мирных жителей в заложники якобы для обеспечения проведения переговоров. Кроме того, находки содержат карты и аэрофотоснимки населенного пункта и отметки, что на данной местности проживает порядка 1 тыс. человек.

«Они точно знали, что будет их целями. Никакие предыдущие действия ХАМАС и близко не приближались к такому уровню планирования», — заявил экс-сотрудник разведки Армии обороны Израиля Майкл Мильштейн.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

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