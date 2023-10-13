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В Иране допустили ухудшение ситуации для Израиля

Глава МИД Ирана заявил, что против Израиля могут быть открыты другие фронты

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Amir Cohen/Reuters

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что против Израиля могут быть открыты другие фронты, сообщает телеканал Al Mayadeen.

«В свете продолжающейся агрессии и военных преступлений, которые Израиль совершает в отношении палестинцев, а также блокады Газы, вероятность открытия других фронтов против Израиля существует», — заявил Абдоллахиян.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее число жертв от израильских ударов по Газе достигло 1537.

Согласно информации палестинского Минздрава, еще 32 человека стали жертвами действий Армии обороны Израиля на Западном берегу.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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