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Киев заявил о наличии опытных образцов собственных ракет

Подоляк сообщил, что у Украины есть опытные образцы ракет дальностью до 1 000 км

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о наличии опытных моделей ракет в Киеве, способных достичь дальности полета до 1 000 км.

В интервью украинскому 24-му каналу он отметил, что необходимо развивать не только производство беспилотных летательных аппаратов (дронов), но и ракет. Подоляк подчеркнул, что уже имеются протестированные экспериментальные образцы ракет с дальностью полета от 750 до 1 000 км.

Подоляк указал, что Киев надеется достичь вооруженного паритета с Российской Федерацией благодаря производству ракет и дронов. Он отметил, что для этого Украине необходимо масштабировать уже запущенные производства и привлекать инвестиции из западных стран. Чиновник добавил, что хотя Украина не способна произвести тысячи ракет за полгода, государство активно работает над этим и инвестирует в развитие производства.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит Израилю условий по применению полученной военной помощи, однако ожидает, что ЦАХАЛ воспользуется поставками «правильно».

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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