Армия Израиля атаковала боевиков ХАМАС и ударила по оперативному штабу

Истребители ЦАХАЛ атаковали боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС и нанесли удар по их оперативному штабу. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля в официальном Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по пяти резиденциям, которые использовались ХАМАС», — указывается в заявлении.

Как поясняет пресс-служба, ударам подверглись резиденция элитного подразделения «Нохба» (военно-морское командование), оперативный штаб палестинских радикалов, а также еще одна оперативная резиденция, где, предположительно, находился нынешний лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации Яхья Синвар.

«В ходе удара двое террористов были атакованы в оперативном центре», — заключается в публикации.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.