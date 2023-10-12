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В Брянской и Белгородской областях уничтожили украинские БПЛА

Минобороны: два БПЛА Украины уничтожили над Брянской и Белгородской областями

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Shutterstock

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники самолетного типа были сбиты приблизительно в 22:00.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», — говорится в заявлении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Яковлевском городском округе.

Накануне Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ 9 октября. По его словам, в Борисовском районе в селе Дубино украинские военные сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. Там никто не пострадал, однако в двух частных домах выбило окна, посечен забор. Также в Валуйском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии село Новопетровка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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