Число жертв от израильских ударов по Газе достигло 1537

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1537, пострадали 6612 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации палестинского минздрава, еще 32 человека стали жертвами действий Армии обороны Израиля на Западном берегу.

До этого сообщалось о 1417 погибших.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.