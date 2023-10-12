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В сторону Израиля выпущены три ракеты из Ливана

Al-Mayadeen: три ракеты выпущены из Ливана в сторону Израиля

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

С территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении телеканала.

До этого начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что ливанской шиитской организации «Хезболла» не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

10 октября «Хезболла» нанесла ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и командному центру дивизии «Галилея», а также по командному центру батальона «Авивим», сообщал телеканал Al Mayadeen. В организации заявили, что это стало ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана.

11 октября военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты военизированной организации «Хезболлах» в Ливане.

Ранее ливанская партия «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.

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Война в Израиле
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