В сторону Израиля выпущены три ракеты из Ливана

С территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении телеканала.

До этого начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что ливанской шиитской организации «Хезболла» не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

10 октября «Хезболла» нанесла ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и командному центру дивизии «Галилея», а также по командному центру батальона «Авивим», сообщал телеканал Al Mayadeen. В организации заявили, что это стало ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана.

11 октября военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты военизированной организации «Хезболлах» в Ливане.

Ранее ливанская партия «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.