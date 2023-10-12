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ХАМАС вел тщательную подготовку к операции против Израиля

Представитель ХАМАС: идея операции «Наводнение Аль-Аксы» зародилась в 2021 году

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Majdi Fathi/Global Look Press

Идея операции «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС появилась в 2021 году, заявил представитель боевого крыла организации Абу Обейда.

По его словам, идея операции, которую сегодня ХАМАС ведет против Израиля, зародилась после окончания в 2021 году операции «Меч Иерусалима» в ответ на действия Израиля в Восточном Иерусалиме.

По плану ХАМАС контролировало и направляло максимальное количество денег на подготовку к этой операции, анализировало район боевых действий, изучало местность, погоду и их влияние на будущую зону боевых действий, вело оценку разведданных, а также исследовало тактику и подготовку противника и т.д., рассказал Обейда. Он подчеркнул, что бойцы ХАМАС достигли в ходе операции «большего, чем изначально планировали».

Утром 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ Армии обороны Израиля начала против ХАМАС операцию «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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