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Группировка «Исламский джихад»* выпустила 130 ракет по израильским городам

Группировка «Исламский джихад»: по Израилю выпущено 130 ракет

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Amir Cohen/Reuters

Боевое крыло радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) — «Бригады аль-Кудс» заявило в своем Telegram-канале о массированном ракетном обстреле территории Израиля, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что по Иерусалиму, Ашдоду, Беэр-Шеве, Ашкелону, Нетивоту и Сдероту было выпущено 130 ракет.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее израильская армия опубликовала видеозаписи ракетных ударов, нанесенных по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне.

До этого «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

*   организация запрещена в России
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