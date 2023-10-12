В ВСУ пожаловались на восприятие Западом боевых действий как видеоигры

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне поставок Западом неновой техники заявили, что конфликт на Украине воспринимается партнерами как видеоигра с миссиями и бонусами за их выполнение. Об этом пишет Washington Post.

Один из офицеров ВСУ показал журналистам издания американские ружья, которыми пользуются в украинской армии, но не в большинстве подразделений США. По словам военного, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад «разработал видеоигру», в которой нужно зарабатывать бонусы.

«Каждая успешная миссия позволяет нам получить немного больше и открывает новые навыки. Нам сложно», — сказал украинский офицер.

До этого газета Financial Times писала, что позиция ряда членов Республиканской партии США, которые выступают против выделения военной помощи Киеву, может помешать контрнаступлению ВСУ.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.