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Медведев назвал число контрактников в рядах ВС РФ

Медведев: более 357 тысяч контрактников пополнили ряды ВС России с 1 января

С 1 января в интересах объединенной группировки российских войск на службу приняты более 357 тыс. человек, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.

По информации Минобороны РФ, в это число входят и военные в запасе, заключившие контракты, и добровольцы, уточнил Медведев. Он назвал такие темпы набора неплохими и выразил надежду, что их удастся сохранить в дальнейшем.

В августе на совещании Медведев сообщил, что в ряды российской армии приняты более 231 тыс. контрактников.

Как заявил 5 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, в российскую армию было набрано 38 тысяч добровольцев для выполнения задач в зоне специальной военной операции. По его словам, среди них много и тех, кто, завершив полугодовой контракт, возвращаются на службу на второй срок.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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