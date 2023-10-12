Генштаб армии Израиля предостерег «Хезболлу» от вмешательства в конфликт

Ливанской шиитской организации «Хезболла» не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, передает ТАСС.

«Ее сторонникам («Хезболлы». — «Газета.Ru») я могу сказать лишь одно: не советую вам вмешиваться», — сказал Халеви.

10 октября «Хезболла» нанесла ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и командному центру дивизии «Галилея», а также по командному центру батальона «Авивим», сообщал телеканал Al Mayadeen.

Ранее ливанская партия «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.

Ливанский премьер-министр Наджиб Микати подчеркивал, что его страна не намерена вступать в конфликт Израиля и Палестины.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.