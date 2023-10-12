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Росгвардии хотят разрешить создать свою систему в сфере оборота оружия

В ГД подготовили закон о праве Росгвардии на систему в сфере оборота оружия

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ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Российские парламентарии подготовили проект о праве Росгвардии создать собственную госинформсистему в сфере оборота оружия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым подготовили законопроект, который позволит Росгвардии создать и эксплуатировать собственную госинформсистему (ГИС) в сферах оборота оружия», — пояснил он.

Хинштейн напомнил, что Росгвардия — это одно из самых «продвинутых» силовых ведомств, 98% его услуг уже оказывается онлайн.

Депутат добавил, что с появлением ГИС взаимодействие Росгвардии с гражданами улучшится, одновременно повысится контроль за оборотом оружия и качеством оказания охранных услуг. По словам Хинштейна, законопроект на рассмотрение Госдумы вынесут 13 октября.

5 октября стало известно, что Росгвардия опробует новейшую унифицированную ручную дымовую гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет. Боеприпас уже доказал свою работоспособность во время тестирования.

Ранее Хинштейн прокомментировал блокировку VPN в России.

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