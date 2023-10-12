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Израильские военные распространили листовки об эвакуации в городе Бейт-Лахия в секторе Газа

ЦАХАЛ распространил в Бейт-Лахии листовки с предупреждением об эвакуации

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Ayal Margolin/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля распространили в городе Бейт-Лахия в секторе Газа листовки с предупреждением о необходимости эвакуироваться, сообщает The Jerusalem Post.

«Операции террористической организации ХАМАС побуждают ЦАХАЛ действовать против нее в районах вашего проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома», — говорится в листовке.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля будет использовать город «для своих операций» и «не заинтересована в причинении вреда» жителям, а тот, кто окажется рядом с боевиками ХАМАСА или их объектами, подвергнет себя опасности.

12 октября военное крыло ХАМАС — бригады Аль-Кассама — обстреляли ракетами военную базу «Раим» в Израиле.

В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по командным центрам элитных сил ХАМАС «Нухба».

Накануне Армия Израиля ударила по отделениям банков, используемых ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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