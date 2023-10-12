МО РФ показало кадры ликвидации полевого склада ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад с боеприпасами 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российские военные на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины в районах Клещеевки и Первомайского в ДНР.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов также передавал, что российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и Водяное.

Ранее стало известно об улучшении позиций ВС РФ в районе донецкого города Авдеевка.