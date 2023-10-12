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Путин обратился к российским военным на базе «Кант» в Киргизии

Путин уверен, что российские военные на «Канте» будут верны присяге и Отечеству

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, обращаясь к российские военным, которые служат на авиабазе в киргизском городе Кант, выразил уверенность, что они будут верны присяге и Отечеству. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы высоко ценим то, что вы несете непростую службу за рубежом, вдали от Родины. Понимаю, что это связано с определенными трудностями, но это и накладывает особую ответственность на вас», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что на передовом форпосте российские военнослужащие будут верны присяге и Отечеству.

Также президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы «Кант» сообщил, что рассчитывает на то, что военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Киргизии будут в дальнейшем только крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух стран.

До этого президент России провел переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Ранее парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией.

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