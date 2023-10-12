Российские военные уничтожили склады ВСУ в нескольких районах

Российские военные поразили украинские склады в нескольких районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе города Измаил в Одесской области был поражен склад техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в районе Солончаков в Николаевской области был поражен ангар с украинскими десантными катерами.

До этого начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

По его словам, положение бойцов группировки улучшено в районах Новомихайловки и Червоного, где в ходе боев украинские войска понесли потери в живой силе. Военные РФ заняли один опорный пункт, вскрыли и уничтожили две разведгруппы ВСУ северо-западнее Шевченко.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.