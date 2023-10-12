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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные за последние сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в атаках принимали участие штурмовые группы 23-й и 65-й механизированных бригад украинской армии. При этом сражения произошли в районе населенного пункта Работино.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки <...> ВСУ», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что потери украинской армии на указанном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих. Бойцам Вооруженных сил РФ удалось вывести из строя один танк и две боевые бронированные машины. Кроме того, отряды ВСУ лишились по одной гаубице М777 и М119 американского производства, а также одного орудия Д-20.

11 октября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения перешли от наступления к обороне на Времевском направлении. Согласно полученной информации, ВСУ изменили свою стратегию на участке фронта на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее украинские солдаты предприняли неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

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