Воздушная тревога объявлена в израильском Бейт-Шемеше

Воздушная тревога прозвучала в израильском городе Бейт-Шемеш, который находится рядом с Иерусалимом. Об этом сообщает ТАСС.

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» ведут ракетный обстрел Бейт-Шемеша», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат в южных районах Израиля, которые расположены на границе с сектором Газа. Также сирены воздушной тревоги зазвучали в центральной части Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ВВС Израиля объявили о ликвидации высокопоставленного оперативника ХАМАС Шамлу.