В Турции назвали роль Украины в палестино-израильском конфликте

Боевики ХАМАС в конфликте с Израилем используют американское оружие, которое Штаты отправляли на Украину. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.

В публикации утверждают, что эту информацию подтвердили и сам ХАМАС, и американские конгрессмены.

По данным газеты, командиры ВСУ продавали оружие от западных партнеров на черном рынке.

Помимо американских винтовок М4, Украина могла передать боевикам ХАМАС ракеты Stinger.

Запаса вооружений у ХАМАС может хватить примерно на полгода периодических террористических атак, сообщал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.