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В ГД анонсировали принятие закона по отзыву ратификации ДВЗЯИ в третьем чтении

Слуцкий: законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть принят 19 октября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Госдума 19 октября примет законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что комитет Госдумы по международным делам уже подготовил проект закона об отзыве ратификации ДВЯЗИ. Документ парламентарии рассмотрят на следующей неделе. Причем соавторами законопроекта выступят все 450 депутатов.

«Ожидаем окончательного принятия решения в Государственной Думе 19 октября», — отметил Слуцкий.

Глава комитета обратил особое внимание, что Россия не выходит из Договора и моратория по проведению ядерных испытаний, а отзывает ратификационную грамоту по ДВЗЯИ, уведомляя об этом ООН.

10 октября Слуцкий заявил, что проект закона прорабатывается и находится «в высокой степени готовности».

11 октября в НАТО оценили заявления РФ о зеркальном ответе США по ДВЗЯИ.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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